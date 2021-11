Venerdì 26 novembre ci sarà il sorteggio degli spareggi, con gli Azzurri teste di serie che pescheranno l'avversario della semifinale in casa tra Austria, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Turchia e Ucraina. Poi, in caso di vittoria, ci sarà un altro sorteggio per stabilire chi giocherà in casa la finale e a quel punto potranno sfidare una tra Galles, Portogallo, Russia, Scozia e Svezia.La Figc ha già avviato le pratiche per chiedere la disponibilità dello stadio Olimpico di Roma, ma è soprattutto al lavoro con la Serie A per cercare di agevolare il lavoro del ct. Come? Con unodurante la sosta tra fine gennaio e inizio febbraio, ma anche analizzando la possibilità diin programma il 20 marzo, lasciando i calciatori a Mancini già dal 18 marzo.Ecco le partite in calendario:Bologna-AtalantaCagliari-MilanEmpoli-VeronaGenoa-TorinoInter-FiorentinaNapoli-UdineseRoma-LazioSassuolo-SpeziaVenezia-Sampdoria.