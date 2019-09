La FIFA non smette di apportare i cambiamenti necessari al movimento calcistico e prepara una mini-rivoluzione: limitazioni alle commissioni per gli agenti e, soprattutto, a numero e modalità di prestiti dei calciatori. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, la Federazione mondiale annuncia la proposta che il 24 ottobre sarà sottoposta al Consiglio, nella quale sono previste novità per quanto riguarda i trasferimenti temporanei dei giocatori dai 22 anni in su: massimo otto a livello internazionale dal 2020/21, per scendere poi a sei dal 2022/23. Un cambio regolamentare che coinvolge certamente le grandi squadre - inteso, in questo caso, come parco di giocatori - come la Juventus, e che vuole prevenire abusi o illeciti da parte di società e procuratori nei confronti dei calciatori stessi.



Di seguito, la parte del comunicato riguardante i prestiti:



"PRESTITI



- per evitare l'accumulo di giocatori e assicurare che i trasferimenti in prestito abbiano una valida finalità sportiva per lo sviluppo dei giovani e opposta a una mera finalità commerciale, limitazioni al numero di prestiti internazionali dei giocatori di anni 22 o superiori;



- per quanto riguarda la stagione 2020/2021, un limite di otto prestiti internazionali sia in entrata che in uscita, che scende fino a sei nella stagione 2022/2023, con un massimo di tre prestiti in entrata e tre in uscita tra gli stessi club.



Tutte le misure approvate dal Football Stakeholders Committee saranno sottoposte al Consiglio FIFA nel prossimo incontro del 24 ottobre.



A seguito delle decisioni prese dal Football Stakeholders Committee e dal Consiglio l'anno scorso, molte iniziative chiave per riformare il sistema dei trasferimenti sono già in fase di sviluppo e saranno implementate a breve.



La camera di compensazione FIFA assicurerà il pagamento del contributo di solidarietà e di addestramento assicurando la trasparenza del sistema.



Il contributo di solidarietà sarà pagato per i trasferimenti nazionali con una rilevanza internazionale. La Task Force Transfer System istituita dal Football Stakeholders Committee continua il suo lavoro, in particolare con discussioni in corso per quanto riguarda i premi di addestramento, le dimensioni delle squadre, le finestre di mercato, le regole fiscali e quelle concernenti i calciatori minorenni".