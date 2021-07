Un grido d’allarme. In questo modo è stato spesso definito il progetto della. Una reazione, sicuramente molto forte, di fronte alla. La sferzata tirata dai club promotori della Superlega, però, sembra aver movimentato l’intera industria. In particolare, secondo quanto racconta il media argentino Tyc Sports,. Per farlo, ha organizzato un torneo amichevole tra squadre Under 19, il, a cui partecipano le delegazioni di PSV, AZ, RB Lipsia e Club Brugge.. Cambia il tempo di gioco, due tempi da 30 minuti effettivi e cronometro stoppato ogni volta che c’è un’interruzione. Sostituzioni illimitate. I falli laterali non saranno più battuti con le mani ma con i piedi. I calciatori ammoniti dovranno lasciare il campo per 5 minuti. Nella ripresa del gioco, dopo un fallo, non sarà più obbligatorio passare il pallone ad un compagno di squadra ma si potrà partire palla al piede. Una svolta epocale che, se confermata, potrebbe totalmente rivoluzionare il calcio come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi.