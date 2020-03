Anche la Fifa ha dovuto rivedere i suoi piani a causa del Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Sono state rinviate, infatti, a data da destinarsi, le qualificazioni asiatiche al Mondiale in Qatar nel 2022, che si sarebbero dovute giocare da marzo a giugno. Potrebbe essere un primo segnale verso l'annullamento anche dei prossimi impegni delle in amichevole delle nazionali previste per la fine del mese e, soprattutto, il rinvio dell'Europeo 2020 in programma a giugno con la gara inaugurale che si dovrebbe giocare a Roma.