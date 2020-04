La Fifa avrebbe cominciato a chiedere all'International Board - l'ente che si occupa del regolamento di calcio - di avviare la modifica per il numero di sostituzioni in una singola partita. Infatti, l'organo del calcio mondiale starebbe insistendo affinché si arrivi a questa soluzione non appena si riprenderà dopo la lunga e forzata sosta, una scelta che ha già colto il favore di molte squadre. Una modifica importante, dopo l'aggiunta di una sostituzione nelle partite con i tempi supplementari, che sicuramente indica la strada futura del calcio: un calcio in cui le rose sono sempre più lunghe e la necessità di cambiare sempre più insistente.