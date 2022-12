Laha diramato un comunicato riguardo la. Di seguito la nota:"La FIFA accoglie con favore l’opinione emessa oggi dall’avvocato generale Rantos della Corte di giustizia europea in cui conferma la posizione e la legittimità della FIFA e della UEFA nell’approvare qualsiasi nuova competizione calcistica. Allo stesso modo, l’avvocato generale ritiene che possano essere comminate sanzioni per le competizioni che non soddisfano i criteri autorizzativi approvati. La FIFA accoglie inoltre con favore il riconoscimento da parte dell’avvocato generale dei diritti esclusivi della FIFA per il mercato delle competizioni internazionali organizzate dalla FIFA. Infine, la FIFA accoglie con favore il riconoscimento da parte dell’avvocato generale della natura speciale dello sport, compresa la struttura piramidale, che preserva la natura del merito sportivo e delle competizioni aperte accessibili a tutti, nonché i principi di promozione e retrocessione, equilibrio competitivo e solidarietà finanziaria".