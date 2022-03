Augusta Iezzi, fidanzata di Lorenzo Venuti ha voluto tramite il suo profilo Instagram schierarsi in difesa del fidanzato dopo l'autogol provocato ieri sera conto la Juventus.



LE PAROLE - "Io direi che in questo momento che stiamo vivendo ci sono problemi più gravi di un pallone che ti sbatte addosso e che diventa un autogol. Ricordiamoci che il calcio è bello, è uno sport che appassiona e che unisce gli animi. Teniamolo a mente ed evitiamo di scrivere cose poco carine e prive di senso. Non parlo mai di Lorenzo ma in questa occasione devo farlo perché sto ricevendo davvero troppi messaggi, alcuni sono di incoraggiamento quindi vi ringrazio, altri no. La sua autorete è una cosa sfigata che è capitata, passerà. C’è gente che vive nelle metropolitane per schivare le bombe e al confronto un autogol penso sia una grande cavolata".