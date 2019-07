Anche Lady De Ligt arriva al J|Medical pic.twitter.com/BLqqvOnSOF — ilbianconero (@ilbianconerocom) 17 luglio 2019

è il protagonista indiscusso della giornata odierna. Il difensore olandese è arrivato a Torino dove sta sostenendo le visite mediche prima della firma del contratto che lo legherà alla Juventus. Insieme al giocatore c'è anche, la fidanzata dell'ormai ex Ajax. La sua presenza non è passata inosservata agli occhi dei tifosi. Tuttavia, hanno fatto discutere i fischi di apprezzamento di alcuni supporters. Sui social sono piovute diverse critiche nei confronti dei tifosi per questa accoglienza poco carina.