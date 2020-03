Emma Valenti, fidanzata del giovane terzino della Juventus Under 23 Pietro Beruatto, ha risposto ad alcune domande dei follower su Instagram anche a proposito della sua relazione sentimentale. "La cosa che mi piace più di Pietro? I suoi occhi da cinese, e poi mi fa ridere, tanto, sempre - ha dichiarato la ragazza, nata a Torino ma che ora frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma -. Incomprensioni a causa della distanza? Tantissime, dal momento in cui quando discuto con Pietro è come discutere con una persona che non parla la mia lingua. Ma nononstante ciò è difficile, sì, inevitabilmente, ma ha anche i suoi pro. Quando poi c'è un amore vero la distanza ha un sapore diverso credo. Gelosa? Non me ne dà modo, perché sa che lo castigo… Come ho conosciuto Pietro? Era tipo cinque anni che mi 'baccagliava' su Instagram, alla fine ho deciso di uscirci, mi ha dato buca all’ultimo inventandosi una scusa banalissima (incommentabile), non ci siamo più sentiti per un bel po’ e poi ci siamo ritrovati per caso una sera in discoteca a Torino, e lì si è innamorato di me a prima vista".



Gli ultimi scatti "social" di Lady Beruatto nella nostra fotogallery