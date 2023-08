Alla fine, la festa della Juve è stata esattamente la festa di Dusan. E la sorte ci ha messo lo zampino, com'è meraviglioso che sia. Un calcio di rigore e una punizione, il mancino libero di essere sfoderato (con deviazione di Muharemovic nel secondo caso) e sì, i tifosi lì, tutti dalla sua parte.Soprattutto se al suo posto, sull'uscio, dovesse presentarsi Romelu. Fino a qualche settimana fa, odiato avversario con tanto di caos e casi generati.Ed eccoli, i due gol. Che potrebbero essere gli ultimi. Ma che intanto rappresentano un punto di ripartenza: dopo il viaggio-lampo in, ufficialmente e praticamente per questioni fisiche,Non è nulla, sia chiaro: davanti aveva difensori da Serie C con il chiaro intento di non rovinare la giornata a nessuno. Però tanto è bastato per guadagnarsi applausi, affetto, cori. Trentanove minuti in cui si è sentito centrale nel progetto Juve, anche se centrale non lo è.E se i tifosi, Lukaku, non lo vogliono, chi è che non vuole Dusan Vlahovic? Max era seduto sulla panchinetta al di sotto di quella ufficiale, insieme ai collaboratori: rideva, scherzava e parlava, in particolare con Magnanelli e Landucci. Quest'ultimo ha gestito in piedi tutta la gara: all'uscita di DV9, cinque e abbraccio, immaginiamo un "bel lavoro" stretto tra i denti.Faceva capire. Si opponeva al pensiero generale: non ci sarà più spazio per Dusan, ma c'è ancora tutto l'affetto.