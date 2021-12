Il nuovo amministratore delegato è alla Juventus per mettere ordine, gestire i casi spinosi ed esserne guida nelle acque più mosse, anche con modi decisi. Ieri sera è intervenuto sul tema inchiesta “Prisma”, per cui è già stato interrogato dalla Procura come persona informata sui fatti, ed è entrato pulito, ma duro, chiedendo rispetto. Ha detto: "Sono stato sentito come persona informata dei fatti e ciò che ho detto è coperto da segreto istruttorio. Siamo una società quotata in borsa e quindi soggetta a controlli molto rigidi da parte di tutte le autorità.A me personalmente, ma anche come amministratore delegato, non piacciono i processi mediatici. Ci sono opinioni che non sono seguite dai fatti".