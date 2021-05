Andrea Pirlo ha parlato così a Juventus tv dopo la vittoria della Coppa Italia: "La squadra mi ha fatto un bellissimo regalo di compleanno. A fine primo tempo abbiamo cambiato qualcosa perché li volevo più aggressivi, abbiamo concesso poco prendendo in mano la partita e meritando la vittoria. Siamo stati ordinati, soprattutto nella ripresa quando ho chiesto a Cuadrado di stare un po' più alto chiudendoli sugli esterni. Contro l'Atalanta è sempre difficile perché fa una gara intensa, ma noi abbiamo ribattuto colpo su colpo. Kulusevski? L'idea di metterlo vicino a Ronaldo è nata in questi giorni: avevamo pensato a un 4-1-4-1 con lui sulla linea dei centrocampisti con Bentancur più a protezione; e l'ha fatto molto bene, perché quando va in progressione è micidiale. Buffon? C'è poco da dire, è un monumento del calcio mondiale e questa sera l'ha dimostrato di nuovo. Bonucci ha stretto i denti e si è fatto un'infiltrazione; voleva essere a tutti i costi della partita, l'abbiamo ringraziato perché non è da tutti entrare in una gara così complicata con un Europeo davanti. Si è sacrificato anche stasera".



SECONDO TROFEO - Vincere due trofei è un'emozione incredibile. Non era facile vincerli, soprattutto questa Coppa Italia in cui abbiamo battuto due squadre importanti come Inter e Atalanta. Mi ha emozionato più questa vittoria della Supercoppa: venivamo in un periodo particolare e affrontavamo una squadra che stava benissimo. Chiesa? Può crescere ancora tanto, è intelligente e ha voglia di migliorare. Nel calcio ce ne sono pochi come lui, è un italiano sul quale bisogna fare affidamento. Sta migliorando sia nelle sue qualità che come autostima, siamo contenti di averlo portato alla Juve. Ora recuperiamo e mettiamo testa al Bologna che farà la partita della vita com'è giusto che sia. Dobbiamo andare concentrati e al massimo delle forze cercando di fare il nostro, vincere la partita e sperare che possa succedere qualcosa di positivo".