Arrivano le prime prese di posizione ufficiali dal mondo del calcio in seguito all'invasione russa che ha scatenato una guerra in Ucraina. La federcalcio polacca ha annunciato il rifiuto di giocare la partita di playoff con la Russia, in programma il 24 marzo, per le qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qatar: "Basta chiacchiere, è ora di agire". Sono parole - scritte su Twitter - del presidente Cezary Kulesza: "Questa è l'unica decisione corretta", ha aggiunto. La Polonia sta lavorando anche con le squadre coinvolte nell'altra semifinale (Svezia e Rep. Ceca) per presentare una posizione comune alla FIFA.