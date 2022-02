La Federazione Inglese attraverso una nota ufficiale ha comunicato di essere contro le atrocità legate alla guerra e di non avere nessuna intenzione di giocare contro la Russia nel futuro prossimo, condannando ogni tipo di conflitto. Questa la nota ufficiale della FA: "Per solidarietà all'Ucraina e per condannare pienamente le atrocità che le autorità russe stanno commettendo, la FA conferma che non giocheremo alcun match internazionale contro la Russia per il prossimo futuro".