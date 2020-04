La pirateria sta diventando un fenomeno difficile da controllare, specialmente per quanto riguarda l'editoria. Infatti, specialmente grazie all'applicazione Telegram, sono in aumento il numero di copie di giornali e riviste illegalmente scaricate dagli utenti, per un danno totale che ammonta a 670 mila euro al giorno, come si legge su La Gazzetta dello Sport. La Federazione degli Editori di Giornali (Fieg) ha chiesto ad Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, “un provvedimento esemplare e urgente di sospensione di Telegram”, “sulla base di un’analisi dell’incremento della diffusione illecita di testate giornalistiche sulla piattaforma che, durante la pandemia, ha raggiunto livelli intollerabili per uno Stato di diritto”.