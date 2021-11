In Serie A non si è mai segnato così tanto. Lo sa bene anche l'allenatore della Fiorentina,, che ai microfoni di Radio Anch'io Sport ha detto che "intanto si fa felice il pubblico allo stadio, e dipende anche dal fatto che forse sta cambiando qualcosa in campionato. Le squadre scendono in campo a viso aperto, prima si aspettava di più, adesso sono subito aggressive. Penso che sia un cambio di qualità bello, soprattutto per le persone che vengono allo stadio e vogliono vedere uno spettacolo".Poi un pensiero sulla lotta per lo scudetto: "è la squadra più forte, fisicamente, qualitativamente, in tutti i reparti, e ha sostituti ancora più forti di quelli che vanno in campo dall'inizio. Può ambire ancora allo scudetto".