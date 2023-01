Una fattura corretta a penna, pubblicata su vari organi di stampa, ha dato un'ulteriore mazzata "mediatica" alla Juventus. Ma cosa c'è dietro? Prova a chiarirlo l'edizione online di Tuttosport, che nega la versione grossolana ribadita dalla Corte d'Appello Federale:Per Tuttosport, non è così. Il Marsiglia spedisce la fattura per l'operazione Akè/Tongya e ci sono due problemi. Il primo è l'indirizzo sbagliato della sede della Juventus: Corso Galileo Ferraris 32, dove la palazzina che ospitava la sede bianconera fino a qualche anno fa è in fase di radicale ristrutturazione; il secondo riguarda la modalità del Marsiglia e la compilazione della causale: trattasi di 'compensazione' per i francesi, ma la Juve non può registrare la permuta tra i due giocatori.La Juve allora rispedisce la fattura correggendo l'indirizzo e scrivendo un appunto. Di fatto chiede di ricompilare il tutto e di cambiare. Per i giudici, quest'azione è un indizio sul fatto che si volesse "evitare che potesse essere compreso all’esterno che l’operazione era effettivamente di mero scambio (cioè permuta) e non certo composta da atti indipendenti". Ma la fattura non è stata corretta a penna: è arrivata poi giusta a Torino.