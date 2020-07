L'unione fa la forza e oggi siamo campioni. Non so cosa dire, quale parola inventare per descrivere la tua dedizione, quello che sei, ciò che progetti. Quello per cui ci ispiri, superando quello che eri. Il migliore del'universo. Continui così 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Anno dopo anno. Ne vale la pena, sempre. Non possiamo essere più orgogliosi di te, Cristiano. E celebriamo così". Così come? Con un pigiama party niente male: ecco il messaggio della famiglia Ronaldo dopo la vittoria dello scudetto. Tutti uniti nella stanza dei bambini, in attesa del rientro di papà Cristiano...