Nicolò Rovella si racconta. Il talento azzurro e bianconero parla a SportWeek ( QUI LA PRIMA PARTE ).ISTINTO - "Solo istinto, completamente istinto. È uno dei miei difetti, questo. Forse è anche colpa della mia giovane età, quando sei un ragazzo non è che pensi più di tanto. Vivi. Anche se iniziare a pensare in alcuni casi può essermi utile… E come sono in campo sono nella vita. È un po’ il mio bello e il mio brutto... Sono sempre io, uguale".TIFO... - "Genoa, perché mio nonno Nicolò è di Genova, siamo sempre andati lì in vacanza, avevamo una casa vicino Rapallo. Mio nonno è tifosissimo del Genoa. E lo sono diventato anche io".FAMIGLIA INTERISTA - "Sì, mi iscrive mio padre Paolo, lui e mio zio sono interistissimi. È l’Inter del Triplete, l’Inter di Mourinho, il mio idolo assoluto è Sneijder... Avevo la sua maglietta. Quella è stata la prima".IDOLI DA BAMBINO - "Sneijder e Marchisio, ero fissato con loro. Li guardavo alla tele e provavo a imitarli: quante punizioni contro il muro del garage… Sentono ancora il casino che facevamo".IDOLI DA GRANDE - "Modric, senza dubbio. È inarrivabile: è istinto, qualità, personalità, tutto".MUSICA - "Hip hop, rap".CUORE - "Libero, ho un’età in cui bisogna divertirsi".GUARDARE I GRANDI DA YOUTUBE - "Sì, anche prima delle partite perché mi dà la carica. Poi magari in partita ti capita la stessa situazione e ci provi".NOTTI INSONNI - "Settimane. Penso tanto di notte, se ho discusso con l’allenatore non chiudo occhio, mi faccio in testa mille discorsi e non vedo l’ora che arrivi il giorno dopo. Per chiarire".PAURA - "Di non farcela, di non riuscire a fare quello che ho nella testa".DIFETTI - "Due. Testardo e permaloso".SOGNO - "Vincere un Mondiale".