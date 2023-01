Il fratello di Dani Alves, Ney, ha parlato nel programma di Telecinco "Fiesta" dell’arresto del calciatore brasiliano, accusato di violenza sessuale. Anche la moglie ha parlato. Le loro parole:"Siamo impotenti in questa situazione. Penso che l’avvocato non stia andando bene. Stanno andando oltre i limiti. È vietato fargli visita. Non so che altro fare. Daremo la vita se necessario per farlo uscire da questo inferno"."Lo conosco da 22 anni e sono stata sposato con lui per 10 anni. Dani non lo farebbe mai, mai, mai. Mai".