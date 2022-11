Può sembrare un ossimoro ma Luis, classe 2004, è già un veterano. Sì, perché il calciatore dellaè al suo terzo anno nel campionato Primavera: due anni fa le prime comparsate con mister– e i primi gol -, un ruolo più centrale l’anno scorso e poi da questa stagione – questa volta conin panchina -, i gradi di leader in campo.. Da giovanissimo che prova a stupire con le giocate, è diventato centro nevralgico del gioco dell’Under 19 bianconera. Come dicevamo, è a tutti gli effetti un leader. Un leader a disposizione della squadra, capace di occupare ogni posizione del campo da centrocampo in su, da destra a sinistra. Capace di sacrificarsi nelle chiusure ed essere decisivo grazie alla sua qualità negli ultimi metri.Spunto nel breve, tecnica, intelligenza tattica e ottime capacità balistiche. Qualità che hanno acceso su di lui i riflettori, ma non solo. Nonostante la bassa statura e una fisicità minuta rispetto agli avversari in campo, quando protegge palla è diventato quasi impossibile rubargliela: questo uno dei miglioramenti più evidenti in questa stagione. Insomma, Luis Hasa sta diventando un calciatore fondamentale dell’Under 19, sempre più completo e decisivo.