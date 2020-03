Se in campo la Juventus vola e ha riconquistato il primo posto sulla Lazio grazie alla vittoria contro l'Inter firmata da Aaron Ramsey e la magia di Paulo Dybala in un Allianz Stadium vuoto, il titolo in Borsa continua a scendere: stamattina i bianconeri si sono svegliati da una parte con l'entusiasmo ancora in corpo a meno di ventiquattr'ore dalla fantastica serata di ieri, dall'altra con un -10%. Non sono giornate felicissime per il titolo, che nonostante la vittoria in campo non riesce a togliere quel segno negativo davanti alla percentuale.