Una quarantena più dolce che mai quella di Cristiano Ronaldo, bloccato a Funchal, Madeira, con tutta la sua famiglia. E proprio dal Portogallo pochi minuti fa la compagnaha pubblicato un video sul suo profilo Instagram. La modella è sdraiata sul divano in fase di relax con la figlia e la riempie di baci e coccole. "Mamma ti amo" dice la piccola. "Dillo un'altra volta", Tt amo". E via così. Con un messaggio importante lanciato da Georgina sul suo post: "Noi stiamo in casa".