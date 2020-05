C'è la quarantena l'ha passata un po' meglio di altri. Ricordate l'ex centrocampista della Juventus Mario Lemina? Due stagioni in bianconero, 42 presenze e 3 gol dal 2015 al 2017 e oggi con la maglia del Galatasaray. A fianco a lui la storica ex di Mario Balotelli Fanny Neguesha, una delle prime celebrità che hanno lanciato appelli invitando le persone a stare a casa per proteggersi - e proteggere gli altri - dal coronavirus. Quando lo dice lei fa sicuramente più effetto: per credere, basta andare a vedere il suo profilo Instagram.



Nella gallery le foto di Fanny, la compagna dell'ex Juve Lemina