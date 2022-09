Accontentarsi di una sconfitta? No. Quasi gioirne o essere sollevati per come è andata a finire? No. Però anche da un ko possono arrivare alcuni buoni segnali, indicatori di un futuro che può essere migliore del recentissimo passato (non che ci voglia molto).Poteva cadere, anzi crollare e le premesse (leggasi Firenze, più assenze, più clima generale) portavano sull'orlo di questo pericoloso abisso, e invece la Juventus ci ha messo orgoglio, sostanza, carattere e si è regalata una notte diversa.- L'ha sfiorato il pareggio. Con Milik sull'1-0, con Vlahovic, Kostic e Locatelli sul 2-1. Non è arrivato, ma per 45' i bianconeri hanno frenato quel senso di onnipotenza totale che il Psg ha mostrato nel primo tempo. La capacità, ma soprattutto la possibilità di decidere quasi da soli come andrà la gara, quasi come se gli avversari fossero parte di un copione da scrivere seguendo i guizzi creativi di Neymar, Messi e Mbappé, ma di cui si sa già il finale... lieto.' - Il divario è e resta ampio, in ogni reparto, in ogni ruolo, eppure dopo 45' di affanno, la Juventus è riuscita a ridurlo quasi al solo Mbappé. Ecco, lui sì, è la differenza più grande tra Juve e Psg, ma anche tra Psg e tutti i club d'Europa.. E, va ribadito, nonostante tutto questo la Juve limita i danni e senza qualche prodezza di Donnarumma - che ha colpe sul gol, ma anche tre parate decisive nel suo personale voto - avrebbe anche potuto portarsi a casa un punto.Dopo tanti passi indietro ne fa uno in avanti. La base per ritornare in alto è qui, ma non può bastare una partita.