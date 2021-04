Luigi De Canio, ex allenatore dell'Udinese e di tante altre squadre, ha ha parlato di Dejan Kulusevski in collegamento con Sky Sport: "Kulusevski è un valore aggiunto per questa Juventus. È ancora giovanissimo. E in una Juve che ha cambiato moltissimo è difficile avere una continuità di livello. Quando è entrato ha dimostrato il suo valore seppure con qualche errore, ma ha grande talento."

Lo svedese ha sbloccato domenica la partita, poi vinta 3-1 dalla Juventus, contro il Genoa. In questo campionato ha segnato 4 gol, a cui se ne aggiungono due in Coppa Italia.