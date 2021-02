"4 - La Juventus ha collezionato 6 clean sheets in questo campionato: in 4 di queste partite era in campo Giorgio #Chiellini. Capitano."

Come spesso succede, i dati Opta confermano numericamente le impressioni che si maturano osservando le partite. L'apporto del capitano bianconero alla causa della squadra di Pirlo è sotto gli occhi di tutti, ma questa statistica è davvero eloquente sulla sua importanza nel trascinare tutto il gruppo a partire dal suo lavoro difensivo. Le gare a rete inviolata sono: andata e ritorno con la Sampdoria, la vittoria sul Cagliari, la trasferta di Parma, i recenti 2-0 su Bologna e Roma. Solo con Cagliari e Parma non c'era Chiellini.