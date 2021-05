Sulle colonne di Tuttosport, il direttore di Sky Sport Matteo Marani ha parlato della situazione di Antonio Conte e delle difficoltà dell'Inter fuori dal campo: "Conte ha ragione. Ha diritto di guidare una squadra top. Necessiterà una soluzione di bilanciamento: sacrifici mirati e sopportabili, per inseguire il bis in campionato e un passaggio di turno in Champions".