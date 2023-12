Nell'intervista a Sky Sport, l'ex portiere Fernandoha sorpreso molti esprimendo un parere controcorrente e difendendo la Juventus dalle critiche sulla mancanza di bel gioco. Ecco le sue parole:"Anche se l'Inter ha numeri e organico migliori, penso che la lotta per lo scudetto sarà a due con la Juventus: quella di Allegri è una squadra che, se giochi contro di lei, pensi alla partita e poi ti chiedi 'Come abbiamo perso 1-0?'. Se vince così tante partite, non è possibile dire che giochi male: può andare bene una volta, non 4-5-6."