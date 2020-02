Massimo Basile, giornalista e corrispondente da New York, risponde alle critiche su Commisso: "La cosa divertente è che Rocco Commisso, fin dai primi giorni, è stato dipinto in modo macchiettistico come uno dei Sopranos. Mentre ora è lui a denunciare il Sopranos che è in noi. Che è da sempre in noi. L’ironia degli ultrà juventini sull’italiano di Commisso. Che da laureato con master alla Columbia ha letto più libri di tutti i tifosi della curva bianconera messi insieme".