Il tabloid britannico “The Sun” ha fatto il punto sulla giornata tipo di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese inizia con una prima colazione a base di prosciutto, formaggio e yogurt a ridotto contenuto di grassi. Poi CR7 è solito fare due pranzi quotidiani: il primo prevede pollo e insalata, e il secondo spesso consiste in tonno, uova e soprattutto pesce. Due sono anche le cene in cui si alternano sempre carne e pesce. Qui non manca il “Bacalao a la Brasa” un piatto portoghese a base di baccalà di cui va matto. Nel corso della giornata sono previsti anche diversi spuntini, rigorosamente a base di frutta fresca. Ovviamente il tutto alternato da tantissimo allenamento, pilates e nuoto e diversi pisolini per recuperare al meglio. Niente alcool, e pochissimi dolci: è questo il segreto della macchina CR7.