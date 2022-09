Intervistato ai microfoni di Sporface, l'ex giocatore della Juve, Patrice Evra, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul City di Pep Guardiola.'Vinceva anche il campionato anche senza un centravanti, ma in Champions League hanno fatto fatica. Ora mi sembra che non abbiano più scuse. Quando hanno perso la finale contro il Chelsea è perché Guardiola ha deciso che avrebbero giocato senza centravanti. Ma adesso non succederà più'.