Con una storia apparsa sul proprio profilo Instagram,- moglie di Alvaro- ha voluto denunciare una situazione molto spiacevole che la coinvolge da molto tempo sui social: un follower, che attraverso la creazione di diversi profili, la perseguita "da più di 6 anni". "Per questa persona... - ha scritto postando uno screenshot di uno dei profili fake - Ha una vera ossessione per me da più di 6 anni. Voglio dirgli che farò di tutto per scoprire chi sei... Spero che tu possa smettere di creare migliaia di profili solo per farmi del male". Poi l'appello nei confronti di Instagram: "Dovrebbe mettere l'obbligo del documento di identità per creare un profilo. Questi malati dovrebbero essere detenuti".