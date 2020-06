Ora in MLS, con la maglia di Dallas indosso, ma primagiocava in Italia, nelle giovanili del Cagliari. E ieri l'attaccante classe '91 si è sfogato, ricordando quei momenti difficili in Sardegna, su twitter. Momenti legati al razzismo: “Quotidianamente mi trovavo ad affrontare il tecnico della Primavera che mi chiamava scimmia, o che mi diceva di tornare in Africa nella giungla. Mi diceva che i giocatori di colore non hanno tecnica, sono solo veloci. Quindi mi diceva corri, ti abbiamo portato qui per correre...". "Se dicevo a un ragazzo più giovane di fare qualcosa, mi rispondeva 'no, devi farlo tu perché sei nero". "Spesso mi attaccavano adesivi di scimmie sull'armadietto nello spogliatoio, venivo tirato in mezzo nelle risse almeno un paio di volte a settimana" le parole riportate da MLSItaliasoccer.com.