Lasi giocherà, nonostante l'emergenza sanitaria. È arrivato a tal proposito un comunicato della CAF: "La pandemia globale di COVID-19 e le sue varie varianti - si legge - richiedono l'adozione di misure appropriate e adeguate per arginare la diffusione di questa malattia, che costituisce un pericolo serio e reale per le popolazioni. Tuttavia, la vita deve andare avanti e dobbiamo imparare a conviverci. In Camerun, come altrove, sono state adottate misure efficaci e affidabili, un sistema di risposta già collaudato. Il Governo ha messo a punto uno speciale protocollo sanitario anti-COVID applicabile alla Coppa d'Africa. Tra meno di 25 giorni, le 24 migliori squadre di calcio del continente dovranno affrontarsi e devono essere prese misure specifiche in relazione a questo importante e prestigioso evento. Pertanto, nonostante l'ulteriore sfida posta da questa pandemia, la nostra CAN deve essere giocata".