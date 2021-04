Alla fine pure Cristiano Ronaldo ha dovuto cedere. Dopo la gamba spalancata contro il Porto e il mancato salto contro il Parma, la Juventus ha deciso di non schierare il fuoriclasse portoghese in barriera. Quando infatti, durante il primo tempo del match contro la Fiorentina, Dusan Vlahovic si è presentato sul punto di battuta per battere un calcio di punizione dai 30 metri, nei tre uomini bianconeri in barriera non c'era CR7. Dove si è posizionato allora Ronaldo? Esattamente a centro area, come primo juventino fuori dalla barriera, senza compiti di marcatura a uomo.