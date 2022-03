Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Memphis Depay non rientra più nei piani di Xavi e il Barcellona avrebbe deciso di cederlo in estate. Negli scorsi mesi l'attaccante olandese era stato accostato alla Juventus, che secondo il quotidiano spagnolo è ancora sulle sue tracce insieme ad altri club italiani come Milan, Inter e Napoli. Anche se al momento in pole ci sarebbe il Tottenham, che si sarebbe già mosso per acquistare Depay.