La decisione arbitrale favorevole all'Inter che sta facendo discutere

L'episodio

ha evitato un’assenza pesante per la sfida contro ilal 'Maradona'. Durante il match contro il, Henrikh, già diffidato, è stato protagonista di un episodio chiave che ha fatto discutere. Al 50', il centrocampista armeno ha interrotto irregolarmente una ripartenza di Fabio, ma l’arbitro Marcoha fischiato il fallo senza estrarre il cartellino giallo. Se fosse stato ammonito, Mkhitaryan avrebbe saltato il big match con i partenopei.L’episodio ha fatto discutere gli addetti ai lavori. Miretti, in prestito dalla Juventus, aveva recuperato il pallone a centrocampo e stava avanzando verso la trequarti nerazzurra quando è stato fermato fallosamente da Mkhitaryan. Il fallo tattico sembrava evidente, ma il direttore di gara ha scelto di non sanzionare il giocatore dell’Inter. Una decisione sorprendente, considerando che tali interventi vengono puniti quasi automaticamente con il cartellino giallo.

Il commento di Marelli

Luca Marelli, esperto arbitrale di 'DAZN', ha commentato l’episodio sottolineando l’errore di valutazione: "In questa circostanza, nel caso in cui si fischi il fallo, l’ammonizione è automatica e manca il giallo. Miretti aveva davanti a sé un’ampia porzione di campo e l’azione era potenzialmente pericolosa".Il mancato provvedimento arbitrale ha permesso a Mkhitaryan di evitare la squalifica e di essere a disposizione per l’Inter nella delicata sfida Scudetto contro il Napoli. Una decisione che ha inevitabilmente generato polemiche, dato il peso specifico del centrocampista armeno all’interno della squadra di Simone Inzaghi.