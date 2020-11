1









Sabato, ore 20.45, Andrea Pirlo schiererà una difesa quasi inedita per i bianconeri, ovvero la coppia De Ligt e Demiral. Capitano e vice capitano sono assenti, Chiellini ne avrà per ci circa un mese mentre Bonucci quasi due settimane, e allora spazio al giovanissimo duo composto dall’olandese e il turco, che insieme sommano 43 anni. Gioventù al potere, ma De Ligt e Demiral sono scesi in campo assieme solo una volta, per 14’ contro l’Udinese lo scorso dicembre. L’ex Sassuolo sta bene ed è reduce dagli impegni con la nazionale, mentre l’ex Ajax è alla prima convocazione stagionale dopo aver smaltito l’operazione alla spalla.



DDD E GESTIONE ALEX SANDRO – Non solo De Ligt, perché Pirlo ritroverà anche Alex Sandro, utilissima pedina tattica sull’out mancino. A tutta fascia o come terzo di difesa, ma probabilmente non subito contro il Cagliari. Infatti, come riporta Tuttosport, il terzino brasiliano non è ancora al meglio della condizione (inevitabile), spazio dunque al connazionale Danilo, il favorito per completare la linea a tre assieme a De Ligt e Demiral. La cosiddetta ‘DDD’.