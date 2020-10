Dopo tanti anni nel mondo del calcio, Ilaria D'Amico ha deciso di voltare pagina. La compagna di Gigi Buffon sta lavorando su un programma d'attualità che partirà a gennaio, dove si parlerà di politica ma non solo. La trasmissione non ha ancora un nome, andrà in onda una volta a settimana in prime time su Sky Tg24 e ancora non sono chiare le modalità del programma. Un ritorno al passato per la D'Amico, che prima di entrare a Sky Sport si era occupata proprio di temi d'attualità.