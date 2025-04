La cura Tudor ha già portato a qualcosa? I numeri: corsa e sacrificio

2025 Getty Images

I primi risultati: corsa e sacrificio contro il Genoa

Il focus sulla condizione fisica è al centro del nuovo corso. Le sedute di allenamento, seppur più brevi rispetto al passato, sono improntate sull’intensità, come richiede il gioco di Tudor. In alcuni casi, addirittura, si raddoppia: mercoledì, ad esempio, la Juventus ha svolto un doppio allenamento, prima di concludere la giornata con una cena “di classe” in zona Crocetta.L’ex difensore bianconero, d’altronde, era stato chiaro fin dalla conferenza di presentazione: l’identità di gioco passa dalla difesa a tre e da un approccio più offensivo, ma la vera chiave è lo spirito di sacrificio del gruppo. È la disponibilità a quel metro di corsa in più quando l’acido lattico si fa sentire.I primi segnali del nuovo approccio si sono già visti nella sfida casalinga contro il. Un match in cui, più che lavorare sulla condizione atletica, Tudor ha potuto intervenire sulla testa dei giocatori. Tuttavia, il report post-partita ha fornito indicazioni significative, specialmente se confrontato con le ultime gare sotto la guida di Thiago Motta.Contro il, laha percorso oltre 120 chilometri complessivi, un dato nettamente superiore ai 107 registrati nella sfida con la Fiorentina e ai 113 contro l’Atalanta – una squadra che, per filosofia di gioco, avrebbe dovuto stimolare al massimo il sacrificio atletico.Dati che certificano l’inizio della: meno fronzoli, più lavoro, più corsa. Tre ore a settimana possono bastare, ma solo se vissute al massimo dell’intensità.