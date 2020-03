La sconfitta di Lione ha lasciato scorie che la Juventus non ha ancora totalmente smaltito visto che da mercoledì sera i bianconeri non sono ancora tornati in campo. Gli allenamenti alla Continassa riprenderanno oggi pomeriggio ma Sarri ha già pensato a come far ripartire i bianconeri fuori dal campo. Come scrive Tuttosport, il giorno libero concesso ieri dal comandante bianconero è un modo per far rilassare la squadra, farla staccare in modo da ritrovare poi concentrazione in campo. Tanti bianconeri sono stati in giro per Torino (Danilo e Ramsey tra questi) mentre Ronaldo è volato a Madrid per guardare il Clasico dal Bernabeu.