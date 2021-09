Per carità: stima, riconoscenza eterna al carattere, alla fedeltà, all’intelligenza. Anche in Nazionale è un punto fermo, ma alla Juve non doveva essere il capitano da 20 partite, magari l’allenatore in panchina, l’uomo da spogliatoio, esempio di abnegazione, volontà, concentrazione per i giovani?Invece è lui la cura per una difesa in confusione, a cominciare dal portiere (già, anche qui: perché lasciar andare Buffon?) per continuare su terzini ormai da tempo problematici e finire con De Ligt, il quale continua a essere un ottimo giocatore “per l’età che ha”, non in assoluto. Feriti e disillusi, causa l’inizio catastrofico e le pesantissime assenze FIFA (in Spagna per questa ragione non rimandano le partite di campionato per renderlo, come dire, più regolare?),Ci vorrà una prestazione di carattere e puntiglio, non di vagheggiamento tecnico. Insomma, dimentichiamo il fioretto e sfoderiamo la spada d’un vecchio guerriero, ma fino a quando sarà possibile? FSiamo arrivati a questo punto dopo una serie di errori a catena, per limitarci alla difesa, che partono da lontano, ben prima del breve regno Paratici. Dal super-contratto a Rugani, dal disinteresse per il terzino sinistro (tanto all’occorrenza ci sono Cuadrado o Danilo) fino alla chiara involuzione di Alex Sandro, potente al suo arrivo, scolastico adesso, convinti, che sarebbe bastato De Ligt a risolvere tutto.