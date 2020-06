3









Dove lo metti sta. Hai detto niente. Ogni allenatore vorrebbe avere un Juan Cuadrado in squadra, un giocatore che sul lato destro del campo può giocare ovunque. Ora che ha imparato anche a difendere è un giocatore ancora più completo, che a 32 anni sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera.



VERSO IL NAPOLI - Terzino o esterno d'attacco per lui non fa differenza, in bianconero ha giocato anche interno di centrocampo. Sorridente e concentrato, quando sembra non arrivare più su un pallone è la volta buona che anticipa tutti. Scatta, crossa, dribbla... giocatore completo. Lo sa bene Maurizio Sarri, che dopo averlo lasciato fuori dall'undici titolare contro il Milan (entrato all'86'), dovrebbe ridargli una maglia da titolare nelal finale Coppa Italia contro il Napoli in programma domani sera.



LA CURA BARZAGLI - L'imprevedibilità fatta persona, Cuadrado. E' una bomba a orologeria che quando parte in velocità può diventare decisivo. Nei mesi in cui Andrea Barzagli è entrato nello staff della Juve per curare la fase difensiva, ha lavorato molto col colombiano sulla fase di non possesso: consigli e indicazioni, per renderlo ancora più efficace anche lì dietro. 33 presenze stagionali (2 gol e 4 assist), quest'anno ha dovuto fare gli straordinari anche per le condizioni non ottimali di Danilo.



IN ATTACCO - E' stato adattato da terzino, con Sarri che ha completato il lavoro iniziato da Allegri che per primo lo aveva schierato in quel ruolo. Col tempo è migliorato, come detto, senza però dimenticarsi come si salta l'uomo. E infatti anche quando l'allenatore lo sposta qualche metro più avanti è sempre decisivo: per informazioni chiedere al Brescia ma anche all'Atletico Madrid, tutte e due infilate dal colombiano. Attacca e difende, segna e copre; e quando parte, non lo ferma più nessuno. L'importanza di Cuadrado.