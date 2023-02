Intervenuta in conferenza stampa Milena Bertolini CT della Nazionale femminile ha parlato di Agnese Bonfantini. Le sue parole:"Agnese l’ho trovata felice di essere qui. Forse neanche se lo aspettava considerando che nell’ultimo periodo non aveva giocato tanto. È stanca e un po’ acciaccata. Fare tre-quattro partite di 90 minuti dopo un po’ di tempo non è facile. Io credo che queste giovani che per trovare spazio lasciano le grandi squadre come la Juve – che è fatto giocatrici di altissimo livello -, facciamo bene. Dà la possibilità di avere esperienza e di crescere. Ad Agnese giocare in una squadra che lotta per la salvezza credo che aiuterà da un punto di vista temperamentale, di capacità di soffrire e di stare dentro la partita per 90’".