Dallo scorso gennaio gli osservatori della Juventus seguono un nome in più, particolarmente interessante. Da allora, il club bianconero ha fatto anche un tentativo per provare a portarlo in Italia per anticipare la concorrenza, senza riuscirci. L'Hajduk Spalato però ha fatto muro, perché è convinto che(foto Telesport) abbia ancora tanto margine e vorrebbe portarlo in prima squadra per venderlo ad alti prezzi a una big europea. Classe 2004, nativo di Zadar come Luka Modric, è un centrocampista offensivo, utilizzato come trequartista nella maggior parte dei casi. Un bel mancino, capace anche di inserirsi e fare male. Ha brillato in Youth League con un gol e due assist in 4 presenze e ha già esordito in prima squadra nella coppa nazionale e in campionato.In Croazia è già considerato il miglior talento espresso dalla sua generazione ed è nella lista dei migliori 60 prospetti a livello internazionale del Guardian. Come scrive calciomercato.com, sarà maggiorenne soltanto il prossimo luglio ma la bagarre per assicurarsi Brkljaca destinata a ripartire già la prossima estate: contratto in scadenza nel giugno 2022, ma l'Hajduk Spalato vuole il rinnovo e l'introduzione in pianta stabile in prima squadra, mentre la Juventus attende.