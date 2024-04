Il significato delle parole di Allegri

Nell'intervista post-partita a Sky Sport, l'allenatore della Juventus,, ha condiviso le sue riflessioni sul pareggio per 2-2 contro il. Ecco un riassunto delle sue parole:"Abbiamo preso sette ripartenze e continuavamo a sbagliare. Avremmo dovuto fare battaglia, non abbiamo capito la partita e abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare da un punto di vista tecnico. Nel secondo tempo poi è stata un'altra partita e siamo migliorati. Non puoi lasciare agli avversari questi primi tempi. Se ti va bene fai 0-0 ma oggi abbiamo preso due gol. A Cagliari è sempre difficile giocare e vincere. Se vuoi crescere e alzare il livello le partite vanno capite".Allegri ha iniziato evidenziando le ripartenze subite dalla Juventus, sottolineando che la squadra ha commesso numerosi errori tecnici durante la partita. Ha rimarcato il fatto che la squadra avrebbe dovuto combattere di più eIl tecnico ha riconosciuto un miglioramento nella prestazione della squadra nel secondo tempo, ma ha ribadito l'importanza di non concedere agli avversari l'iniziativa nei primi tempi di gioco. Ha evidenziato la difficoltà di giocare e vincere a Cagliari, ma ha anche sottolineato che se la Juventus vuole crescere e competere ai massimi livelli, deve imparare a comprendere le partite e ad alzare il proprio livello di gioco.