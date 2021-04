Massimo Ambrosini ha presentato così la parte finale di stagione con la Juve protagonista nella corsa Champions: "L'anima l'abbiamo vista troppe poche volte nella Juve di quest'anno - ha detto negli studi Sky - Al di là di alcune difficoltà di gioco, ieri soprattutto nel primo tempo si è vista un'attitudine non positiva. Anche Pirlo non si è nascosto nel dire che è stato estremamente negativo. La trasferta a Udine non è semplice per la Juve, in questo momento è tutto complicato".