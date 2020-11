"Arthur è un regista atipico, quasi miope". Questo il pensiero del giornalista di Sky Sport Alessandro Bonan, che ha commentato il ruolo del centrocampista brasiliano nella Juventus aggiungendo: "Non è un giocatore da lancio lungo alla Pirlo". L'allenatore ha più volte ribadito di non avere un vero e proprio regista naturale, da inizio stagione ha alternato i quattro centrali di centrocampo in quel ruolo nel quale ha coinvolto anche l'ex Barcellona Arthur.