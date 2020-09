La situazione di Paulo Dybala alla Juventus tiene in apprensione tutte le parti in causa, dal giocatore stesso ai tifosi. Oggi vi abbiamo riportato la notizia della perplessità della Joya riguardo ai mancati contatti per il rinnovo di contratto da parte del club bianconero. In attesa di sviluppi, da Sky Sport arriva una rassicurazione: Dybala è stato molto più vicino l'anno scorso di quest'anno alla cessione, poiché non c'è la volontà del giocatore di andarsene e soprattutto, data anche la difficoltà economica generalizzata post Covid, è più difficile che arrivi la cosiddetta "offerta irrinunciabile".